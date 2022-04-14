بوتين يتهم بنوكاً غربية بعدم سداد قيمة الغاز الروسي

المصدر: د ب ا

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من البنوك في الغرب بعدم سداد قيمة الغاز الروسي اليوم الخميس، بعد أسبوعين فقط من المطالبة بالسداد بالعملة الروسية، الروبل.

وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطورات قطاع الطاقة الروسي، والذي تم بث أجزاء منه عبر التليفزيون الحكومي: "هناك تخلف عن السداد بشأن توريدات موارد طاقة روسية".

وقال: "بنوك من تلك الدول غير الصديقة تماما تحجم عن تحويل المبالغ".

وفي أواخر مارس الماضي، طالب الرئيس الروسي دول الاتحاد الأوروبي بسداد قيمة شحنات الغاز الروسي بالروبل مستقبلا.

وفي ظل مساعي قادة الغرب لإيجاد سبل أخرى لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، حذر بوتين من فرض أي حظر على النفط والغاز من روسيا، وهي خطوة تطالب بها كييف.

وقال بوتين: "عواقب مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، خصوصا للمبادرين بمثل هذه السياسة". وشدد أيضا على أن روسيا تريد بيع المزيد من مواردها الخام لمناطق أخرى في العالم مستقبلا.

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