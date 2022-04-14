روسيا : الطراد "موسكفا" لم يغرق والانفجارات على متنه توقفت

المصدر: أ ف ب

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أكدت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن الطراد "موسكفا" قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي تضرر خلال الهجوم على أوكرانيا، لم يغرق وأن الانفجارات على متنه توقفت.

وقالت الوزارة "تم احتواء بؤرة الحريق، لم تعد هناك ألسنة لهب. توقفت انفجارات الذخيرة. الطراد موسكفا لا يزال عائما".

وأعلنت موسكو أنها تحقق في أسباب ما وقع، في حين أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد.

وتابعت أنه "يتم اتخاذ تدابير لسحب الطراد إلى الميناء".

ولم تعط الوزارة الروسية أي إشارة حول أسباب الحريق والانفجارات.

وتم إجلاء الطاقم المكون من مئات العناصر، وفق الوزارة التي لم تنشر أي أرقام.

وأخيرا، أكدت الوزارة أن "السلاح الصاروخي الرئيسي لم يتضرر".

وكانت موسكو قد أقرت ليلا بوقوع أضرار كبيرة في السفينة. وقالت السلطات المحلية الأوكرانية من جهتها إن الطراد "موسكفا" أصيب بصواريخ.



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