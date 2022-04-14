مصادرة حلوى محشوة بالمخدرات في أستراليا

المصدر: البيان

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صادرت شرطة نيو ساوث ويلز 15 كيلوغراماً من الحلوى المحشوة بالمخدرات خلال مداهمة في منطقة Hunter، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

واعتقلت الشرطة خلال العملية ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) بتهمة ترويج المخدرات وبيعها على الإنترنت.

وقالت الشرطة في بيانها إن العصابة حقّقت أرباحاً بحوالي 1.6 مليون دولار من العملات الرقمية.

وتضمنت المواد المصادرة سجائر إلكترونية تحوي مخدرات صناعية، ومواد كيميائية لصناعة المخدرات قدّرت بحوالي 100 لتر.

كما وُجدت أكياس حلوى على شكل دببة مطاطية وزجاجات سوائل ملونة تحوي مواد مخدرة.

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