زلة لسان أم جهل؟.. مارين لوبان تثير سخرية في مواقع التواصل بخطأ فادح (فيديو)

المصدر: البيان

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تعرضت المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، لـ"السخرية" في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زلة لسان ارتكبتها خلال مقابلة صحفية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو سئلت فيه مارين لوبان في إذاعة "France Inter" عن اقتراحها الذي سيجعل فرنسا "الدولة الوحيدة التي تحظر الحجاب في الشارع، وفي المترو (بالأماكن العامة)"، لتدعي مارين لوبان مخطئة، وتقول: "السيد بورقيبة (الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) كان قد حظر الحجاب في الجزائر".

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