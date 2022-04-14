لوكاشينكو: بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا" في العالم

المصدر: البيان

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا في العالم"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف لوكاشينكو في لقائه مع الصحفيين، قائلا: "نحن بحاجة إلى التفكير في كل شيء عندما ينتهي كل شيء. هناك أيضا حقيقة أن الوضع كان يتصاعد. لكنه مفيد لشخص ما. بالأمس أخبرت بوتين: اسمع، لقد قمت بعمل جيد - الحرب هي الحرب، لكنك أوقفت على الفور جميع فيروسات كورونا في العالم، تعافى الجميع".

وأشار إلى أن العديد من الاختصاصين المشاركين في تحديد سلالات جديدة أصبحوا أثرياء بسرعة. وأضاف لوكاشينكو أن العالم يعاد توزيعه الآن، قائلا: "ما الدور الذي لعبه الوباء في هذا؟ ما زلت (لا أعرف)، لكنني أميل إلى هذا (لأنه لعب دورًا كبيرًا). ربما، ستكون هذه الحقيقة. عندما نقارن كل شيء، سنرسم الاستنتاجات. ولكن تبين أن المسار البيلاروسي صحيح والآن الجميع يطلبونه".

وأضاف لوكاشينكو، قائلا: "نحن (في بيلاروسيا) نقوم بعمل جيد. سنقوم قريبا بفرز فيروس كورونا وتقييم كل من الإيجابيات والسلبيات. لا أريد أن أقول إننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح. ولكن على مدار الفترة الزمنية بأكملها، كان هناك نحو 8000 حالة وفاة". وأشار إلى أنه بحاجة إلى الخروج في الهواء الطلق من دون قناع.

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