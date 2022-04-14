أوكرانيا: إصابة سفينة روسية في البحر الأسود بضربة صاروخية

المصدر: أ ف ب

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أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أمس، أنّ قوات بلاده أصابت بضربة صاروخية سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

وقال الحاكم مكسيم مارشينكو، على "تلغرام"، إن "صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود تسبّبت بأضرار بالغة جداً للسفينة الروسية".

من جهته، صرح المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش بأنّ "مفاجأة أصابت السفينة الرئيسة في أسطول البحر الأسود الروسي" موسكفا.

وقال، في تسجيل على "يوتيوب": "إنها تحترق بقوة. الآن. وفي هذه الظروف الجوية العاصفة لا نعلم إن كان سيكون بإمكانها تلقي المساعدة. هناك 150 شخصاً على متنها"، مضيفاً: "لا نفهم ما الذي حدث".

ولم يصدر تأكيد من الجيش الروسي عن أي هجوم على السفينة الحربية.

ونالت موسكفا شهرة في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا عندما انتشر تسجيل لجنود أوكرانيين يحرسون إحدى الجزر وهم يتوجهون إليها عبر جهاز اتصال لاسلكي بأن "تذهب إلى الجحيم" بعد أن دعتهم للاستسلام.

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