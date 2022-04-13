القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم نيويورك

المصدر: د ب أ، أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إريك أدامز، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الشرطة ألقت القبض على رجل مشتبه بضلوعه في تنفيذ هجوم إطلاق النار الذي وقع في مترو أنفاق بروكلين أمس.

وقبضت شرطة نيويورك على مشتبه به في إطلاق النار على عشرة أشخاص في قطار أنفاق مزدحم في بروكلين، بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم المروع، كما أوردت وسائل إعلام أمريكية اليوم.

وكانت الشرطة ذكرت اسم فرانك جيمس البالغ 62 عاماً كمشتبه به في الهجوم.

وأوردت شبكة "سي إن إن" أن شرطيَّين رصداه في أحد شوارع مانهاتن واقتيد إلى الحجز. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون إحاطة صحافية في هذا الشأن في وقت لاحق اليوم.

وكانت الشرطة تبحث منذ أكثر من 24 ساعة عن فرانك جيمس المشتبه به في إطلاق النار على أحد قطارات الأنفاق في جنوب بروكلين.

وتلقى سكان نيويورك، اليوم، رسالة "طارئة" على هواتفهم تطلب منهم تقديم أي معلومة مفيدة للمحققين، وعُرضت مكافأة مقدارها 50 ألف دولار أمريكي في المقابل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز