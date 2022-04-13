انهيار للجسور وعشرات القتلى.. بلد أفريقي في كارثة ذات أبعاد هائلة

المصدر: بريتوريا - أ.ف.ب

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لقي نحو 253 شخصاً حتفهم في أسوأ فيضانات تشهدها جنوب إفريقيا بسبب تساقط أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة على ساحل البلاد الشرقي، وفق آخر حصيلة الأربعاء للسلطات المحلية التي تتعامل مع تدفق الجثث إلى المشارح.

وتسببت المتساقطات القياسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاماً بدمار كبير مع جسور منهارة وطرق مغمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة دوربان الساحلية، وهي المدينة الرئيسية في كوازولو-ناتال (شرق) ومركز الكارثة، كما أن انزلاقات التربة تركت حفراً في الأرض.

وقال نوماغوغو سيميلاني-زولو ممثل دائرة الصحة في المقاطعة في مقابلة تلفزيونية «تواجه مشارحنا بعض الضغط، لكننا نتأقلم. الليلة الماضية، في وقت متقدم من الليل، تلقينا حوالي 253 جثة في مشرحتين منفصلتين».

وقام الرئيس سيريل رامابوزا بزيارة عائلات ثكلى في الصباح. في كليرمون، إحدى ضواحي دوربان الفقيرة، تعهد تقديم مساعدة حكومية لوالد فقد أطفاله الأربعة بانهيار جزء من منزلهم. وقال رامابوزا «نحن نرى مآسي مماثلة تضرب موزمبيق وزيمبابوي، لكننا اليوم نحن المتضررين». وتدعو السلطات المحلية إلى إعلان حالة كوارث طبيعية.

ووصف رامابوزا الفيضانات المميتة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية لبلاده بأنها «كارثة».

وقال أمام مجتمع محلي بعد تفحص الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً «انهارت جسور وانهارت طرق ومات أشخاص... هذه كارثة ذات أبعاد هائلة».

ويتوقّع أن تتبدد الأمطار ببطء في المساء وفق خبراء الأرصاد الجوية. ويبدو أن المنطقة المفتوحة على المحيط الهندي والتي شهدت دماراً هائلاً خلال موجة غير مسبوقة من أعمال الشغب والنهب في يوليو، تشهد فترة راحة.

وفتحت بعض المدارس أبوابها لكن المقاعد بقيت بمعظمها فارغة. في مدرسة «إناندا» الابتدائية، حضر اثنان فقط من أصل 48 تلميذاً.

وأوضح ديبيو تاوانا من المعهد الوطني للأرصاد الجوية «خلال 48 ساعة، هطل أكثر من 450 مليمترا من الأمطار في بعض المناطق». وقارن المتخصصون مستوى هطول الأمطار بالمستوى «المرتبط عادة بالأعاصير».

وتمت تعبئة الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء. دمرت آلاف المنازل وتضررت 140 مدرسة على الأقل بحسب السلطات المحلية.

ومنذ أيام، غمرت الطرق الرئيسية بمياه بنية اللون تطفو فيها إشارات المرور ولافتات إعلانية.

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