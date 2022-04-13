الكرملين "يرفض قطعياً" مزاعم بايدن بارتكاب إبادة جماعية

المصدر: د ب ا

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رفضت روسيا بشدة اتهامات الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا. وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن تصريحات أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نرفضها قطعيا".

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن بيسكوف قوله: "نعتبر محاولات تحريف الموقف بهذه الطريقة غير مقبولة. والأكثر من ذلك، كما قلنا بالفعل، بالكاد يقبل هذا الكلام من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

واتهم بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء بارتكاب إبادة جماعية إزاء الفظائع في أوكرانيا، وقال للصحفيين: "نعم، لقد وصفتها بأنها إبادة جماعية. لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن بوتين يحاول فقط محو فكرة أن تكون أوكرانيًا أو أن تكون قادرا على ذلك".

وقبل أسبوع ونصف سببت صور لجثث مئات المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية بضواحي كييف الذعر في سائر أرجاء العالم.

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