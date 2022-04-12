"الدماء تدفقت على الأرض".. تفاصيل الذعر في قطار أنفاق نيويورك

المصدر: البيان

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أصيب 16 شخصا على الأقل في إطلاق النار، داخل المترو في حي بروكلين، حيث عثر أيضا على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة وفق سكاي نيوز.

وملأ الدخان عربة في قطار الأنفاق في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك، الثلاثاء، و"انتاب الذعر" الحاضرين، وانتشرت الفوضى، وفقا لشاهد عيان وصف رؤية الدماء تغطي الأرض وسماع صوت الرصاص.

وقال الشاهد، ياف مونتانو، وفق موقع قناة الحرة إن المشرف على قيادة القطار أعلن أنهم سيتأخرون بسبب ازدحام الحركة قبل دقائق فقط من وصوله إلى محطة شارع "36" في "سانست بارك"، وعند الوصول غطى الدخان عربة القطار.

ثم سمع مونتانو "ما اعتقدت أنها ألعاب نارية ولكنني الآن أعلم أنها كانت طلقات نارية وأنا ممتن لأنني اختبأت خلف أحد الكراسي.. بصراحة ليس لدي كلمات تصف ما عشته".

وأضاف: "كنتُ في مقدمة العربة الثالثة وحدث كل شيء في الجزء الخلفي من العربة ذاتها.. بمجرد أن انتشر الدخان، بدأ يبتلع كل شيء. بدأ الناس يهرعون إلى مقدمة العربة".

وعثرت قوات الإنقاذ على العديد من الأشخاص مصابين بالرصاص لدى استجابتها لإنذار بالدخان في المحطة الواقعة بين تقاطع شارع 36 والجادة الرابعة، في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح الثلاثاء، وفقا لإدارة المطافئ في مدينة نيويورك.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة "في هذا الوقت" في محطة مترو الأنفاق. وقد تم العثور في وقت سابق على "العديد من الأجهزة غير المنفجرة" ، وفقا لفرق الإطفاء في نيويورك.

وأشار مونتانو إلى أن أحد الركاب حاول فتح باب العربة المتصل بعربة أخرى، لكنه لم يستطع فتحه.

وقال: "كانت هناك دماء على الأرض. كان هناك دماء كثيفة تتدفق على الأرض. وفي ذلك الوقت في هذه اللحظة، لم أكن أعتقد أنه كان إطلاق نار لأنه بدا وكأنها ألعاب نارية. كل ما رأيته أن الناس يدوسون على بعضهم البعض، داسوا على بعضهم البعض، محاولين الدخول إلى الباب الذي كان مغلقا، كان هناك الكثير من الذعر، ولكن لحسن الحظ، تحرك القطار بسرعة إلى المحطة التالية وخرج الجميع من القطار في عجلة من أمرهم".

وأكد مونتانو أنه كان يرتدي كمامة في القطار، لكنه لم يعد يستطيع استخدامها لأنها أصبحت "سوداء بسبب الدخان".

وقدر أن ما بين 40 إلى 50 شخصا كانوا في عربة مترو الأنفاق معه. مضيفا أنه حاول الاختباء وإفساح المجال أمام امرأة مسنة بالقرب منه.

وقال: "لقد أعطتني عبوة صغيرة من رذاذ الفلفل من حقيبتها فقط في حالة احتجته".

وأكدت خدمة المطافئ بنيويورك أن 16 شخصا أصيبوا في حادث محطة أنفاق بروكلين في نيويورك، بينهم 8 بالرصاص.

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