إصابة 16 شخصاً في إطلاق النار داخل مترو نيويورك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق النار على ركاب مترو الأنفاق في نيويورك، الثلاثاء.

وأصيب 16 شخصا على الأقل في إطلاق النار، داخل المترو في حي بروكلين، حيث عثر أيضا على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة وفق سكاي نيوز.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لـ"فرانس برس"، أنه عثر على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

ويظهر الفيديو حالة من الفوضى في القطار وعلى الرصيف، وسط صرخات الهلع من الركاب خوفا من أن تصيبهم الرصاصات العشوائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز