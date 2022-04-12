زيلينسكي يطالب بعقوبات على نفط وجميع بنوك روسيا.. وبوتين: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي وتحديد موعد نهائي للتوقف عن استيراد الغاز من روسيا.

وقال زيلينسكي أيضا في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الليتواني إن روسيا رحلت مئات الآلاف من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى "معسكرات تصفية".

وأضاف أن في كل البلدات الأوكرانية التي مكث فيها الروس لفترة من الوقت "فعل المحتلون نفس ما فعلوه في بوتشا".

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا ستحقق بلا شك ما وصفه بأهدافها "النبيلة".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله في حفل توزيع جوائز في فوستوتشني كوزمودروم في الشرق الأقصى الروسي إن موسكو لم يكن لديها خيار آخر سوى شن عملية عسكرية لحماية روسيا وإنه لم يكن هناك مفر من الاشتباك مع القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا.

وقال بوتين عن الحملة العسكرية الروسية "أهدافها واضحة ونبيلة تماما".

وأضاف بوتين أن الهدف الرئيسي لتدخل موسكو العسكري في أوكرانيا هو إنقاذ الناس في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الأوكرانية منذ 2014.

وقال الرئيس الروسي "من ناحية نحن نساعد الناس وننقذهم، ومن ناحية أخرى نتخذ ببساطة إجراءات لضمان أمن روسيا نفسها. من الواضح أنه لم يكن لدينا خيار. كان هذا هو القرار الصائب".

وفر ملايين الأوكرانيين من البلاد منذ أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 شباط فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها

الجنوبية والقضاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وفرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقصى شرق روسيا لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية فقد وصل بوتين إلى مدينة بلاجوفيشتشينسك، التي سبقه لوكاشينكو إليها.

ومن المقرر أن يزورا معا قاعدة فوستوشني الفضائية بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء- الذي يحتفل فيه العالم بذكرى انطلاق أول رحلة للفضاء، قام بها يوري جاجارين المواطن السوفيتي المولود في روسيا - حيث سيلتقي بوتين بالعاملين في القاعدة، ويقدم جوائز لرواد فضاء.

ومن المقرر أن يجيب بوتين لاحقا على أسئلة الصحفيين، في أول مؤتمر صحفي له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير

تمديد حظر الرحلات الجوية

إلى ذلك، أعلنت هيئة الطيران الروسية اليوم الثلاثاء أن السلطات الروسية قامت بتمديد حظر الرحلات الجوية في جنوب روسيا، حيث سوف يبقي 11 مطارا مغلقا حتى أبريل الجاري.

ويشمل القرار المطارات في مناطق انابا و روستوف-اون-دون و كراسنودار وبيلجورود.

كما سوف تبقى المطارات في جيلينجيك وفارونيش وسيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، مغلقة في الوقت الحالي.

ويشار إلى أن الحظر، الذي كان من المقرر أن ينتهى غدا الاربعاء، تم تمديده أكثر من مرة في ظل استمرار قصف روسيا لأوكرانيا، الذي يستهدف الان المناطق الواقعة بشرق وجنوب أوكرانيا.

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