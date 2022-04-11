انتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء في باكستان

المصدر: وكالات

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انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء، بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء"، بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.

وسيشكل شريف الآن حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى أغسطس 2023، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، خسر تصويتاً على الثقة أجراه البرلمان، وذلك بعد أن تخلى عنه شركاء الائتلاف الحاكم، محملين إياه مسؤولية تدهور اقتصاد البلاد، وعدم الوفاء بوعوده الانتخابية. وأعلن رئيس مجلس النواب، أياز صادق، نتيجة التصويت، بعد جلسة استغرقت 13 ساعة، وتوقفت عدة مرات.

وقال رئيس مجلس النواب، إن أحزاب المعارضة تمكنت من جمع 174 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً، لدعم اقتراح سحب الثقة، ما جعل لها الأغلبية في التصويت، مضيفاً: «نتيجة لذلك، تم إقرار الاقتراح ضد رئيس الوزراء عمران خان». ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

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