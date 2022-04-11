باكستان.. البرلمان يطيح عمران خان وشهباز شريف مرشح لخلافته

المصدر: إسلام أباد - وكالات

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خسر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، تصويتاً على الثقة أجراه البرلمان، وذلك بعد أن تخلى عنه شركاء الائتلاف الحاكم، محملين إياه مسؤولية تدهور اقتصاد البلاد، وعدم الوفاء بوعوده الانتخابية. وأعلن رئيس مجلس النواب، أياز صادق، نتيجة التصويت، بعد جلسة استغرقت 13 ساعة، وتوقفت عدة مرات.

وقال رئيس مجلس النواب، إن أحزاب المعارضة تمكنت من جمع 174 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً، لدعم اقتراح سحب الثقة، ما جعل لها الأغلبية في التصويت، مضيفاً: «نتيجة لذلك، تم إقرار الاقتراح ضد رئيس الوزراء عمران خان». ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس جديد للوزراء.

إلى ذلك، قال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف، إن زعيمه السياسي المعارض، شهباز شريف، قدم أوراق ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان. وقالت مريم أورنجزيب، الناطقة باسم الحزب، إن زعيمه شهباز، سلم أوراق ترشيحه. وقال شهباز شريف، إنّ الإطاحة بخان، تعد فرصة لبداية جديدة، مضيفاً: «بدأ فجر جديد، هذا التحالف سيعيد بناء باكستان».

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