أوروبا وبريطانيا تقتربان من اتفاق بشأن تصاريح الصيد

المصدر: (بروكسل - د.ب.أ)

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يقترب الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بشأن تصاريح الصيد من الانتهاء، بعدما تم منح جميع التراخيص المتنازع عليها للسفن الفرنسية، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون المصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس للصحيفة، إنّ المفوضية تعتزم الاستمرار في بناء علاقة ناجحة وبناءة مع بريطانيا، مضيفاً: «لقد تمكنا من الحصول على معظم التراخيص التي طلبناها». وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الجانبين كانا يجريان مباحثات بشأن دخول السفن الأوروبية للمياه البريطانية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وكانت باريس قد هددت بالطلب من المفوضية اتخاذ إجراء قانوني بهذا الشأن، حيث إنها تعتبر أن بريطانيا تطلب أدلة كثيرة للسماح للصيادين الفرنسيين الاستمرار في عملهم في المياه البريطانية وفقاً لبنود اتفاق الشراكة الجديدة. وفي وقت سابق، حذرت لجنة برلمانية بريطانية، من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت اتفاقيات التجارة الحرة للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ستوفر أي فوائد اقتصادية فعلية للبلاد. وقالت لجنة الحسابات العامة في تقرير، إنّ وزارة التجارة الدولية كانت شديدة السرية ولم تُطلع البرلمان بشكل صحيح على ما تفعله.

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