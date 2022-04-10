رئيس دولة: إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ممكن في الوقت الراهن

المصدر: موسكو، مكسيكو - وكالات

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دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى حل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمي، مؤكداً إمكانية إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن. وفي مقطع مصور نشره عبر «تويتر» قال، إن «السلطات المكسيكية تدعو إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا». وأضاف: «الوقت لا يزال يسمح بالدعوة إلى السلام والتوصل إلى اتفاقات من هذا السياق».

وتابع: «يجب أن نحقق السلام حتى لا تستمر معاناة الشعبين الأوكراني والروسي أو أي شعب آخر في العالم من هذا الأمر غير المعقول، لأن الحروب مدمرة ولا يمكن قبولها على أي حال». وأضاف أن بلاده «ستشارك في تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الصراع»، دون أن يحدد متى أو كيف.

يأتي هذا فيما أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا الأحد تنفيذ عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا السبت.

وأضافت أن من بين من عادوا إلى روسيا أربعة موظفين لدى مؤسسة الطاقة الذرية التابعة للدولة (روس آتوم) بالإضافة إلى جنود ومدنيين.

وأشارت موسكالكوفا إلى أن تبادلاً جرى السبت أيضاً لقائدي الشاحنات بين روسيا وأوكرانيا وشمل 32 سائقاً روسياً و20 سائقاً أوكرانياً، بالإضافة إلى عدد من مواطني روسيا البيضاء. وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك السبت: «إن 12 جندياً أوكرانياً عادوا بعد تبادل للأسرى مع روسيا، وهي ثالث عملية من نوعها منذ بدء الصراع». وأضافت فيريشتشوك: «إن 14 مدنياً أيضاً عادوا لأوكرانيا في إطار الاتفاق».

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