ما هي براءة الاختراع الأمريكية رقم 8967029؟

المصدر: موسكو - وكالات

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يواصل الجيش الروسي التصويب على الولايات المتحدة بشأن الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وبخاصة في أوكرانيا، رغم النفي الأمريكي المتكرر للاتهامات الروسية.

وذكر قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، اليوم الأحد في حوار مع شبكة RT الروسية بمناسبة ذكرى إنشاء معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية عام 1975، أن أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا ودول أخرى تستدعي الكثير من التساؤلات بشأن مدى التزام واشنطن بالمعاهدة المذكورة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن قلق موسكو في هذا الصدد مرتبط باحتفاظ الولايات المتحدة في قانونها على بنود تسمح لها بمواصلة العمل في مجال تطوير الأسلحة البيولوجية، على الرغم من أن ذلك يخالف مسؤولياتها الدولية في هذا المجال. وأوضح أن الولايات المتحدة لدى إبرامها بروتوكول جنيف الخاص بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في النزاعات المسلحة الدولية قدمت سلسلة تحفظات يسمح أحدها لواشنطن باستخدام هذا النوع من السلاح بإجراء جوابي.

تفويض حكومي

ولفت كيريلوف إلى أن القانون الفدرالي الأمريكي الذي يحمل اسم «وحدة وتلاحم أمريكا في مكافحة الإرهاب» يسمح بإجراء بحوث في مجال الأسلحة البيولوجية بتفويض من الحكومة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة ضمن إطار هذه البحوث تعمل خصوصاً على تطوير وتسجيل براءات اختراع وسائل خاصة بنقل واستخدام أسلحة بيولوجية.

وذكر الجنرال أنه يقصد بذلك شهادة براءة الاختراع رقم 8967029 من تاريخ 3 مارس 2015، وهي تخص طائرة مسيّرة مخصصة بنشر حشرات مصابة بفيروسات في الجو، بغية «تدمير قوات العدو أو إخراجها من الخدمة دون تعريض العسكريين الأمريكيين لأي خطر».

وكشف كيريلوف أن واشنطن بررت ذلك، رداً على استفسار قدمته الخارجية الروسية عام 2018، بالقول إن إصدار شهادة الاختراع لهذه الطائرة لا يعني تطويرها على أرض الواقع.

لكن الجنرال قال إن ذلك الموقف لا يصمد أمام التمحيص، سيما وأن معايير مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) تنص على أن شهادة الاختراع تصدر لمنتج محدّد وليس لفكرة غير مجسّدة. وذكّر بالوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأسابيع الماضية بشأن إدارة البنتاغون 30 مختبراً بيولوجياً في أوكرانيا أجريت فيها بحوث تخص فيروسات خطيرة للغاية، قائلاً: «بدون أدنى شك تشكل أنشطة المختبرات البيولوجية قرب حدود روسيا مخاطر على الأمن البيولوجي لدولتنا».

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