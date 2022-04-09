الطريق إلى الإليزيه يبدأ غداً

المصدر: باريس - وام

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يتوجه نحو 49 مليون ناخب فرنسي صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها فرنسا ويتنافس فيها 12 مرشحاً من أجل الوصول إلى قصر الإليزيه أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وسعى المرشحون خلال 12 يوماً من عمر الحملة الانتخابية للجولة الأولى لإقناع الناخبين ومحاولة نيل ثقتهم، خاصة في ظل حالة من التذمر التي تطبع الشارع الفرنسي جراء ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية وتراجع القدرة الشرائية.

ومع دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ ضاقت الفجوة أكثر في استطلاعات الرأي بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين مارين لوبان بـ 26 في المئة و25 في المئة على التوالي.

وتتجه الأنظار أيضاً لمرشح حزب «فرنسا غير الخاضعة» وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون الذي تضعه استطلاعات الرأي في المرتبة الثالثة.

ويتم إجراء الجولة الثانية والحاسمة في الـ 24 من الشهر الجاري.

وفي حال لم يحصد أي من المرشحين خمسين في المئة من الأصوات خلال الجولة الأولى، يتأجل الحسم بين المرشحين اللذين سيحتلان المرتبة الأولى والثانية.

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