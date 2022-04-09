الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: (بروكسل - رويترز)

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تبنّى الاتحاد الأوروبي، أمس، رسمياً، خامس حزمة من العقوبات على روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى. وتمنع الإجراءات أيضاً الكثير من السفن والشاحنات الروسية، من دخول الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من تقويض التجارة، كما ستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من بينها في.تي.بي. وسيسري الحظر على واردات الفحم كاملاً ابتداء من الأسبوع الثاني من أغسطس المقبل، فيما لن يتم توقيع عقود جديدة بمجرد نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويجب إنهاء العقود القائمة بحلول الأسبوع الثاني من أغسطس، الأمر الذي يعني أن روسيا ستظل تحصل على مدفوعات عن صادراتها من الفحم إلى الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الوقت.

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