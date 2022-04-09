مسؤولون أوروبيون في كييف لإظهار الدعم

المصدر: (بروكسل - د.ب.أ)

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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى العاصمة الأوكرانية كييف أمس، في زيارة وصفتها فون دير لاين بأنها رسالة دعم قوية للشعب الأوكراني. وقالت رئيسة المفوضية أثناء رحلتها بالقطار من بولندا إلى كييف، حيث من المقرر أن تلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنها تريد منح الأوكرانيين الأمل. وفيما يتعلق بدعم مساعي أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، أضافت فون دير لاين:«عادة ما يستغرق الأمر سنوات قبل أن يقبل مجلس الاتحاد الأوروبي طلب العضوية، ولكن أوكرانيا فعلت ذلك في غضون أسبوع أو أسبوعين وأطلب المضي قدماً في أقرب وقت ممكن».

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