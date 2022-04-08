روسيا تطرد 45 دبلوماسياً بولندياً رداً على تدابير مماثلة

المصدر: ا ف ب

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أعلنت روسيا الجمعة طرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة اتخذتها وارسو في نهاية مارس.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان "عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، أعلن 45 متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ +أشخاصا غير مرغوب فيهم+".

وأمام الدبلوماسيين مهلة حتى 13 ابريل لمغادرة روسيا.

وكانت بولندا أعلنت في نهاية مارس طرد "45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين"، في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير.

ورأت الخارجية الروسية الجمعة أن هذا القرار يشير إلى "إرادة متعمدة من وارسو لتدمير العلاقات الثنائية في شكل نهائي".

وعلق وزير الخارجية البولندي زبيغينيو راو الجمعة "حين طردنا 45 دبلوماسيا روسيا لأنهم كانوا يمارسون انشطة لا تليق بهم كدبلوماسيين، كنا ندرك تماما ان مبدأ المعاملة بالمثل يسود في العلاقات بين الدول".

واضاف "هذه الخطوة تاليا ليست مفاجئة بالنسبة الينا. سنمضي وفق الخطة التي وضعناها".

وطرد عشرات الدبلوماسيين الروس في الأيام الأخيرة من عدد من الدول الأوروبية ولا سيما المانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ومن المتوقع أن ترد موسكو بتدابير مماثلة.

وأعلنت روسيا الجمعة طرد دبلوماسيين بلغار ردا على إجراء مماثل اتخذ في مارس.

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