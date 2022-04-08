لافروف: نعمل مع أرمينيا وأذربيجان للتوصل لمعاهدة سلام

المصدر: وكالات

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن بلاده تعمل مع كل من أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، إن روسيا مستعدة لتطوير التعاون مع يريفان.

وتطرق المسؤول الروسي في كلمته للأزمة الأوكرانية، واصفا المفاوضات مع كييف بأنها تتسم بالصعوبة.

وأعاد لافروف التأكيد مجددا على أن روسيا تريد الحصول على ضمانات من أوكرانيا بالتزام الحياد.

وكانت الخارجية الأرمينية، قد أعلنت يوم الخميس، مباشرة التحضيرات لمفاوضات سلام مع أذربيجان، والتي خاضت يريفان حربا معها في عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأرمينية، بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمرا وزيري خارجيتهما "ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين"، وذلك أثناء لقاء عقد الأربعاء في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه "تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود".

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستكون مكلّفة بضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود، حسبما نقلت "فرانس برس".

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