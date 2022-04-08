"الفاو" تجمع 1.8 مليار يورو لمكافحة المجاعة في غرب أفريقيا والساحل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس الخميس أنّ حوالي 1.79 مليار يورو جُمعت على المستوى الدولي لمساعدة دول غرب أفريقيا والساحل على مكافحة المجاعة المتفاقمة.

وخلال مائدة مستديرة عقدت الأربعاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة من الاتّحاد الأوروبي و"نادي الساحل وغرب أفريقيا"، حذّر الخبراء من أنّ الجفاف الشديد وجائحة كوفيد، والآن الحرب في أوكرانيا، هي جميعها "عوامل تُفاقم" مخاطر المجاعة في الساحل وغرب أفريقيا.

ووعدت دول عدّة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بزيادة مساعداتها المالية.

وقالت الفاو في بيان أمس الخميس إنّ الاتحاد الأوروبي تعهّد بشكل خاص تقديم 67 مليون يورو إضافية، ليرتفع بالتالي إجمالي تعهّداته للعام 2022 إلى 240 مليون يورو.

من جهتها ستقدّم فرنسا 166 مليون يورو هذا العام.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء أنّ "حرب بوتين على أوكرانيا هي أيضاً حرب على الأمن الغذائي العالمي (...) مناطق الساحل مهدّدة بأن تكون أول من يتحمّل كلفتها".

وحذّرت الفاو في بيانها من أنّ "الجوع وسوء التغذية قد يطالان 38.3 مليون شخص بحلول يونيو" إذا لم تتّخذ تدابير مناسبة، مشيرة إلى أزمة "ذات حجم استثنائي".

وكانت منظمتا "أوكسفام" و"العمل ضد الجوع" أعربتا الثلاثاء عن مخاوفهما إزاء "الانخفاض المفاجئ في المساعدات الدولية في أفريقيا".



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