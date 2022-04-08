ثمانية قتلى على الأقلّ بانفجار عبوة ناسفة شرقي الكونغو الديمقراطية

المصدر: أ ف ب

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قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة في مقهى بقاعدة عسكرية في مدينة غوما في شرق الكونغو الديمقراطية مساء أمس الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية عن انفجار "قنبلة يدوية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في مكان الحادث جثثاً ممزّقة ودماء على الأرض ومركبة وقد تحطّم زجاجها الأمامي جرّاء الانفجار الذي بعثر الكراسي في المقهى، في حين كان هناك أشخاص يبكون ونساء يصرخن.

وقال عسكري لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ الانفجار نجم عن "عبوة ناسفة منزلية الصنع".

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في تغريدة على تويتر إنّ "الحاكم العسكري لشمال كيفو أبلغنا لتوّه بوقوع انفجار في مقهى بمعسكر كاتيندو في غوما".

وأوضح أنّ "الحصيلة الأولية تفيد بسقوط 8 قتلى و 3 جرحى، والأجهزة الأمنية انتشرت لإجراء التحقيقات الأولية".

وغوما هي عاصمة شمال كيفو، إحدى مقاطعات الكونغو الديمقراطية التي تنشط فيها جماعات مسلّحة عديدة وتشهد أعمال عنف منذ أكثر من 25 سنة.



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