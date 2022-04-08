فقدان سفينة في مياه قبالة تايوان

المصدر: يونهاب

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس إن سفينة على متنها 6 كوريين جنوبيين فقدت في المياه الواقعة غربي تايوان وتجري عملية البحث والإنقاذ.

وذكرت الوزارة أن إدارة خفر السواحل التايوانية تلقت نداء استغاثة من السفينة كيوتو 1 في غضون الساعة 9:50 صباح يوم 7 أبريل، وأخطرت بذلك الحكومة الكورية الجنوبية.

وأفادت أن السفينة كانت على متنها 6 كوريين جنوبيين.

وكانت السفينة كيوتو 1 في طريقها من ميناء بوسان بكوريا الجنوبية إلى ميناء باتام بإندونيسيا.

وقالت الوزارة أن السلطات التايوانية أرسلت زوارق دورية وطائرات هليكوبتر إلى الموقع في أعقاب تلقي نداء الاستغاثة، وطلبت من السفن المبحرة في المياه بالقرب من الموقع التعاون في عملية البحث.

وبشكل منفصل، شكلت الوزارة فريق الاستجابة للطوارئ الخاص بها وبدأت في تشغيل نظام البحث على مدار الساعة، وأرسلت الشرطة البحرية الكورية الجنوبية زورق دورية لدعم عملية البحث والإنقاذ.

وتحمل السفينة كيوتو 1 التابعة لشركة سي ستار شيبنغ (Sea Star Shipping) علم سيراليون ويبلغ وزنها 322 طنا.

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