الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات الخامسة على روسيا

المصدر: د ب أ، أ ف ب

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وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، مساء أمس، على الحزمة الخامسة للعقوبات على روسيا، التي تتضمن حظر استيراد الفحم والخشب والفودكا، إضافة إلى العديد من الإجراءات العقابية الأخرى، وذلك وفقاً لما أكده العديد من الدبلوماسيين.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات الفحم الروسي، وقرر أيضاً إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضدّ موسكو، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد.

كما تنص هذه الحزمة "الكبيرة للغاية" على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل خاصة البضائع التكنولوجية المتطورة، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية.

وهذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي الذي تعتمد عليه بعض دول التكتّل بشدّة.

ويستورد الاتحاد الأوروبي 45 بالمئة من فحمه من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنوياً.

ويدخل هذا الحظر حيّز التنفيذ في بداية أغسطس، بعد 120 يوماً من نشر الحزمة الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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