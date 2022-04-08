لوبن تقترب من ماكرون في استطلاعات الرأي

المصدر: (باريس - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في فرنسا أن المنافسة الرئيسية ماري لوبن تقلص الفارق مع الرئيس الأوفر حظاً والمنتهية ولايته إيمانويل ماكرون. وبينما تراجعت نسب التأييد لماكرون بشكل طفيف إلى 26.5% في استطلاع معهد إبسوس سوبرا ستيريا، أمس، حققت المرشحة اليمينية المتطرفة لوبن مكاسب تأييد وصلت إلى 23%.

ووفقاً لاستطلاع الرأي، خسر الشعبوي اليساري جان لوك ميلينشون الذي يحتل المركز الثالث بشكل طفيف بنسبة نوايا تصويت بلغت 16.5%. وأظهر استطلاع مؤسسة إيفوب نفس الاتجاه، مع خسارة ماكرون أيضاً بشكل طفيف عند 26.5% ومكاسب للوبن إلى 24%.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز