مجلس أوروبا ينتقد أسلوب التعامل مع اللاجئين

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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ندّد مجلس أوروبا بالإبعاد «المعمّم» للاجئين عند الحدود الأوروبية وطالب دوله الأعضاء بإنهاء هذه الممارسات التي يصفها بأنها «انتهاكات لحقوق الإنسان»، في تقرير نُشر أمس. وجاء في التقرير أن عدد «اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين» الذين يتم إبعادهم عند الحدود البرية والبحرية لأوروبا ارتفع، مشيراً إلى ظاهرة أصبحت «مشكلة أوروبية منهجية». تستند الوثيقة على تقارير منظمات غير حكومية التي أحصت على سبيل المثال، ما بين 30 و130 آلية إبعاد في اليوم خلال صيف 2020.

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