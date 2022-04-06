دولة أفريقية تعتزم إطلاق عملة رقمية رسمية

المصدر: د ب ا

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اقترب البنك المركزي الناميبي من إطلاق عملة رقمية خاصة به، بعد إجراء دراسة حول تبني هذه العملة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوناس جواواكساب محافظ البنك المركزي قوله في تصريحات للصحفيين بالعاصمة ويندهوك "لا نستطيع تجاهل العملة الرقمية للبنك المركزي، إنها حقيقة ولهذا السبب بدء بنك ناميبيا المركزي دراسة العملات الرقمية للبنك المركزي، وسوف يبدأ قريبا جدا مشاورات بشأنها".

وأضاف أن "البنوك المركزية تحتاج لوجود أجندة واضحة بشأن العملات الرقمية حتى تتمكن من فرض سلطاتها على الأموال وتحتفظ بالسيطرة على نظام الدفع".

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