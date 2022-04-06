ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر "شهوراً وحتى سنوات"

المصدر: أ ف ب

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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخل عن رغبته في السيطرة على كامل أوكرانيا مرجحا أن تستمر الحرب "لأشهر وحتى سنوات".

وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف "علينا أن نكون واقعيين. قد تستمر الحرب لفترة طويلة، لأشهر وحتى لسنوات. لذلك علينا أن نكون مستعدين لمسار طويل، من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا والاستمرار في العقوبات وتعزيز دفاعاتنا".

واضاف "لم نر أي مؤشر يدل على أن بوتين غير هدفه بالسيطرة على كل أوكرانيا".

ومن المقرر عقد اجتماع لمجموعة السبع في مقر الحلف على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي، بحضور وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي. وسيكون تشديد العقوبات المفروضة على روسيا أبرز المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.

أوضح ستولتنبرغ أن "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دعم عسكري ولهذا من المهم جدًا أن يوافق الحلفاء في الناتو على مواصلة دعم أوكرانيا بأنواع عديدة من التجهيزات العسكرية، سواء كانت معدات ثقيلة أو أنظمة أسلحة خفيفة" معتبراً أن المساعدة المقدمة كان لها "تأثير حقيقي".

وأضاف "مهما كان موعد انتهاء الحرب سيكون لها تداعيات بعيدة المدى على أمننا. لأننا شاهدنا الهمجية. لقد رأينا استعداد الرئيس بوتين لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافه. وهذا ما يغير واقع الأمن في أوروبا لسنوات عديدة".

وقال "لقد طلبنا من القادة العسكريين تقديم خيارات للقادة السياسيين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات لإعادة ضبط قدرة الدفاع والردع للتحالف".

وتتم مناقشة هذه الخيارات في قمة الحلف المقررة يومي 29 و30 حزيران/يونيو في مدريد.

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