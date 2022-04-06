أوامر لـ14 يختاً روسياً بعدم مغادرة أحواض السفن الهولندية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء، أنه تم صدور أوامر لـ 14 يختا بعدم مغادرة أحواض بناء السفن الهولندية لأنها عرضة لعقوبات أوروبية جرى فرضها عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولم يفصح بيان صادر عن وزير الخارجية فوبكه هوكسترا عن ملاك هذه اليخوت، ومنها 12 قيد التصنيع. ويخضع الاثنان الآخران للصيانة في أحواض بناء السفن.

وقال هوكسترا إنه منذ دخلت العقوبات حيز التنفيذ، جرى حجب سلع روسية بقيمة 516 مليون يورو (8ر564 مليون دولار) وتم الحيلولة دون إتمام معاملات بقيمة 155 مليون يورو.

وتعرض هوكسترا لانتقادات من هؤلاء الذين قالوا إنه كان بطيئا للغاية في تطبيق العقوبات في هولندا.

وبحسب تقارير إعلامية، هناك ثروات بقيمة حوالي 80 مليار يورو في هولندا تعود لشركات روسية وأثرياء روس.

ونظرا لقانون الضرائب المتساهل، ينظر الكثيرون إلى هولندا باعتبارها ملاذا ضريبيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز