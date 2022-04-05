حرب الدبلوماسية.. إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسياً وموسكو تتوعد بالانتقام المدمر

المصدر: وكالات

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية، وذلك بحسب تصريحات أرسلها متحدث.

اتخذ عدد من الحكومات الغربية الأخرى خطوات مماثلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتوعدت روسيا بالانتقام بعد طرد إيطاليا 30 من دبلوماسييها .

وقال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف في وقت متأخر من يوم الاثنين إن روسيا سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.

وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تيليجرام "الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية.

"من عساهم معاقبين؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم".

وقالت فرنسا يوم الاثنين إنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، وأعلنت ألمانيا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.

وقال ميدفيديف "إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب - كما كتبت في 26 فبراير - إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية.

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