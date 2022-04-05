ماكرون في لعبة الفيديو الشهيرة "ماينكرافت" لمواصلة حملته الانتخابية.. فيديو

المصدر: البيان

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قبل أيام من فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الفرنسيين لاختيار رئيس جديد للبلاد أو التجديد للرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى سدة الحكم في العام 2017، تشتد المنافسة بين المرشحين الذين يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على أصوات الناخبين.

حملاتهم الدعائية والانتخابية لجذب الناخبين وإقناعهم بالتصويت، لم تقتصر على التجمعات التي تنظم في مختلف أنحاء البلاد والظهور على الشاشات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وصلت إلى ألعاب الفيديو التي تستقطب عدداً هائلاً من الشبان، بحسب "يورونيوز".

وبعد أن أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة، إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاماً قد يكونوا الأكثر تردداً، ولن يكون من السهل دفعهم للإدلاء بأصواتهم، قرر المرشحون للرئاسة اللجوء إلى جميع الأساليب، ومن بينها ألعاب الفيديو.

"معكم" في ماينكرافت

ماكرون، المرشح الوسطي المستقل، الذي أعلن سابقاً عن عشقه للمانغا وقربه من ماكفلاي وكارليتو (شابان فرنسيان مشهوران على يوتيوب)، قرر الانطلاق بصفته "رئيساً جيداً للشباب" إلى العالم الافتراضي.

في 29 مارس، وتحت عنوان "معكم في ماينكرافت"، أعلن فريق ماكرون الانتخابي في تغريدة نشرت على حساب "معكم" "Avec vous"، عن خوضه معركة الانتخابات الرئاسية في ماينكرافت، إحدى أشهر ألعاب الفيديو في العالم.

لم ينسَ فريق الرئيس ما لا يقل عن 24 مليون مستخدم لماينكرافت في فرنسا. هناك حيث لا يوجد شيء أفضل من لعبة البناء المجانية لخلق إمبراطوريتك وبيع الأحلام ولمواجهة الوحوش والاستكشاف. ونشروا مشهدا مصورا يظهر "مدينة افتراضية كاملة متكاملة".

هناك يوجد كل شيء، وعالم متكامل، مدينة افتراضية ومركز مؤتمرات ومستشفى إضافة إلى المطاعم وغيرها من المؤسسات.. ولكن قبل كل شيء، العلم الفرنسي حاضر بألوانه الثلاثة ليرفرف إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي، والإعلانات والملصقات الداعمة لماكرون في كل مكان.

ويتواجه ماكرون مع 11 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية التي تجري في العاشر من أبريل، كان قد تلقى انتقادات عدة من قبلهم بسبب "عدم" التركيز على حملته الانتخابية وشرح برنامجه الانتخابي للسنوات الخمس المقبلة.

وفي 3 مارس، أعلن ماكرون ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية متعهدا العمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه "تراكم الأزمات".

وكتب ماكرون في رسالة موجهة إلى الفرنسيين "لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية"، وأضاف "أنا مرشح لكي أستحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية واوروبية فريدة".

وتشير كل الاستطلاعات إلى أن ماكرون سيفوز أياً كان المرشح المنافس له إذا وصل الى الدور الثاني من الانتخابات.

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