واشنطن: روسيا بصدد تغيير استراتيجيتها في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "الاثنين"، إن روسيا بصدد تغيير استراتيجيتها العسكرية في حربها ضد أوكرانيا، وإنها ستشن هجوما سيستهدف على الأرجح شرق وجنوب البلاد.

وقال سوليفان إن روسيا تراجع أهدافها وإنها من الممكن أن تستغل نجاحات تكتيكية في استراتيجيتها الجديدة.

وأضاف سوليفان إن روسيا تستعد على الأرجح لنشر عشرات الكتائب التكتيكية الإضافية وعشرات الآلاف من الجنود على الخطوط الأمامية في المناطق الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن روسيا ستواصل على الأرجح شن ضربات جوية وصاروخية على باقي أنحاء البلاد خلال هذا الهجوم البري الجديد في شرق أوكرانيا لإلحاق أضرار اقتصادية ونشر الرعب، وأن أهدافها ستشمل مدنا مثل كييف وأوديسا ولفيف.

وقال سوليفان إن من المرجح أن تقاس المرحلة المقبلة بالأشهر بدلاً من الأسابيع.

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