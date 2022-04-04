غوتيريش يصف أحدث تقرير للمناخ بـ"ملف الخزي"

المصدر: د ب ا

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انتقد أمين عام الأمم المتحدة أنطوتيو جوتيريش الساسة ورجال الأعمال، عقب الكشف تقييم خطير بشأن أزمة المناخ اليوم الإثنين.

وقال غوتيريش عن التقرير الجديد الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغير المناخي "إنه ملف خزي يستعرض الوعود الفارغة التي تضعنا قطعا على مسار باتجاه عالم غير صالح للعيش فيه".

واستطرد قائلا "أحيانا ما يتم تصوير نشطاء المناخ على أنهم متطرفون خطرون. ولكن المتطرفين الحقيقيين حقا هي الدول التي تزيد انتاج الوقود الأحفوري. ويعد الاستثمار في بنية تحتية جديدة للوقود الأحفوري جنونا أخلاقيا واقتصاديا".

وتابع "بعض قادة الحكومات والأعمال يقولون شيئا ولكن يفعلون شيئا آخر. ببساطة إنهم يكذبون".

وقال، موجها كلامه لسكان العالم "اطلبوا إدخال الطاقة المتجددة الآن، بسرعة وعلى نطاق واسع".

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