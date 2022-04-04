محذرا من اختفاء بلاده.. وزير خارجية توفالو: نستعد للسيناريو الأسوأ

المصدر: وام

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دعا سايمون روبرت كوفي وزير العدل والاتصالات والشؤون الخارجية في توفالو، دول العالم إلى خفض الانبعاثات وتحمل مسؤولية أكبر في إطار جهود مكافحة التغير المناخي لحماية الجزر الصغيرة مثل توفالو من مخاطر الاختفاء.

وقال كوفي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات /وام/" توفالو تواجه العبء الأكبر لتغير المناخ وعلى الرغم من أننا أقل مساهم في المشكلة.. فنحن من نواجه الانقراض كأمة وكشعب"..مؤكداً أن التغير المناخي سيطال الجميع وأن الدول الكبرى ستتأثر بهذا التحدي عاجلاً أم آجلا .

واعتبر أن حماية توفالو اليوم بمثابة حماية العالم.. ولفت إلى أن بلاده في مقدمة الدول المهددة بالغرق في حال ارتفاع منسوب مياه البحر.

وقال إن الحل لهذه المشكلة يتمثل في قيام الدول بخفض الانبعاثات وتحمل مسؤولية أكبر في إطار الجهود العالمية الهادفة لمكافحة تداعيات التغير المناخي.

تقع توفالو في وسط المحيط الهادئ، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال فيجي، وهي رابع أصغر دولة في العالم، ويبلغ عدد سكانها حوالي 11000 شخص. وهي تتألف من ست جزر مرجانية وثلاث جزر تغطي مساحة تبلغ حوالي 27 كيلومترًا مربعًا.

تشهد توفالو آثار تغير المناخ التي تشمل تآكل السواحل، وابيضاض المرجان الذي يؤثر على النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية.وقال وزير العدل والاتصالات والشؤون الخارجية في توفالو إنه يصعب أحياناً على الأشخاص المقيمين في المدن الكبرى فهم تداعيات التغير المناخي، حيث يعتقدون أن آثار التغير المناخي مازالت بعيدة لكن التغير المناخي سيطال الجميع.

تسعى دولة توفالو -المهددة بالاختفاء في غضون 50 إلى 100 عاماً إذا استمرت تداعيات التغير المناخي- إلى إيجاد حلول بديلة لحماية وجودها.

وتطور وزارة العدل والاتصالات والشؤون الخارجية في توفالو مشروع "المستقبل الآن" والذي يشمل سلسلة من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة والتي ستحمي الدولة من مخاطر ارتفاع منسوب المياه.

وقال كوفي : "نسعى إلى إنقاذ جزرنا، واستعادة أرضنا، وبناء جدران بحرية، لكننا نستعد أيضًا للسيناريو الأسوأ، وهو أنه ربما يكون من الصعب جدًا على العيش في توفالو في غضون 50-100 عاماً. وقد يضطر سكانها إلى الانتقال".

وتساءل ما الذي يمكننا فعله في هذه الحالة؟ هل يمكننا الاستمرار كدولة بدون أرض؟ هل سيكون لدينا الحق في التصويت؟ هل سيكون لنا الحق في امتلاك أصولنا السيادية مثل إسم المجال DotTV والحق في ميحطاتنا؟".

وقال إن هذا التساؤل مشروع لدولة صغيرة مثل توفالو التي تعتمد على إيرادات بيع تراخيص الصيد وإسم مجال الإنترنت الرئيسي DotTv.

أشار كوفي أن توفالو تسعى لإيجاد إطار قانوني لحماية حقها في وجود الدولة بشكلها القانوني بغض النظر عن تداعيات التغير المناخي.

وقال إن بعض الدول تغض البصر عن قضية التغير المناخي ولذلك لا توجد إجراءات أقرت لحماية أو التكيف مع الوضع في توفالو حتى الآن. وأشار إلى رغبة الدولة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى ودعوتها للاعتراف بهذه المباديء.

كانت توفالو افتتحت سفارتها في أبوظبي مؤخراً بعد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

وأكد كوفي أن رؤية بلاده تعتمد على تأسيس علاقات صداقة مع الإمارات العربية المتحدة مشيراً إلى ريادة الدولة في مجالات الإبداع والتكنولوجيا.

و ثمن استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ /COP-28/ حيث أكد أنها فرصة مناسبة لاقتراح حلول للتعامل مع تداعيات التغير المناخي.

كما وقع الوزير، أثناء زيارته إلى الإمارات، إتفاقية ترخيص مع شركة GoDaddy لنطاقات الإنترنت، والتي بموجبها ستدير الأخيرة نطاق DotTV لأغراض تجارية.

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