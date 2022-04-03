ارتفاع عدد ضحايا العواصف في البرازيل إلى 16 قتيلاً

المصدر: د ب ا

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ارتفع عدد الضحايا جراء العواصف العاتية في البرازيل إلى 16 قتيلا على الأقل.

وفي بلدة باراتي غربي ريو دي جانيرو، لقي سبعة أفراد من أسرة واحدة حتفهم عندما جرف انهيار أرضي عدة منازل على الشاطئ بعد هطول أمطار غزيرة، حسبما ذكر موقع "جي 1" الإخباري اليوم الأحد.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في بلدة أنجرا دوس ريس الساحلية. وفي بلدة ميسكيتا، شمال ريو، كما لقي رجل حتفه جراء تعرضه للصعق الكهربائي. ولا يزال ثمانية أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وعقد كلاوديو كاسترو حاكم ولاية ريو دي جانيرو اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء.

ودعا عمدة ريو، إدواردو بايس، سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم إن أمكن.

وشهدت ولاية ريو دي جانيرو مؤخرا هطول أمطار غزيرة متكررة، حيث شهدت بعض المدن والقرى كميات قياسية من الأمطار. وفي أواخر فبراير، لقي أكثر من 200 شخص حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات في مدينة بتروبوليس، مما ترك نحو ألف شخص بلا مأوى.

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