انفجار يهز عاصمة أذربيجان

المصدر: أ ف ب

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وقع انفجار، اليوم، في العاصمة الأذربيجانية، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا الذين يحاول رجال الإنقاذ العثور عليهم تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت وزارة حالات الطوارئ، في بيان على موقعها الإلكتروني: "وفقاً للتقارير الأولية، قُتل وجرح أشخاص في الحادث".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تلقت معلومات حول انفجار في منشأة في شارع تارلان علياربيوف" في باكو الساعة 03,00 صباح اليوم (السبت 23,00 بتوقيت غرينتش).

ولم يُحدد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن البيان أكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

ونُشرت صور على الموقع الإلكتروني للوزارة تظهر عمليات الحفر بين أنقاض المبنى.

وأوضحت الوزارة أنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

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