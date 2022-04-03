ترامب يثير القلق حول صحة بايدن

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القلق حول صحة الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب إنه لا يمكن فعل شيء حيال تدهور بايدن الجسدية والعقلية.

وأضاف، أمام تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "بينما لا يمكننا فعل أي شيء حيال تدهور حالة جو بايدن الجسدية والعقلية، بمساعدة أصواتكم في نوفمبر، لدينا فرصة لوقف التدهور في بلدنا".

وتابع: "لا أعتقد أنه كان هناك وقت في تاريخ بلدنا شعرنا فيه أننا في هذا المستوى المتدني".

وأكد أنه في "أخطر فترة في الحياة" يكون لدى الأمريكيين "رئيس لا يفهم ما يحدث، وما يقوله، ومكان وجوده".

وبحسب ترامب، فإن "ضعف بايدن" أدى إلى الوضع في أوكرانيا، وأن روسيا نظرت إلى الإخفاقات في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وقررت تنفيذ عملية عسكرية خاصة.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق أن بلاده حققت استقلالاً بمجال الطاقة في عهده، قائلاً: "منذ عام ونصف، يبدو أن الأمر منذ وقت طويل جداً. كان سعر الجالون 1.8 دولار. لقد أخبرتكم، إذا لم تختاروني، فسوف تدفعون 7-8 دولارات"، مشدداً على أن الانتخابات "سُرقت" منه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز