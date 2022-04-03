أوكرانيا تعلن تحرير كييف

المصدر: أ ف ب

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أن منطقة كييف بكاملها تم تحريرها، حيث تقوم القوات الروسية بانسحاب سريع من شمالي البلاد من أجل الحفاظ على السيطرة بشكل أفضل.

وكشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا أن موسكو وافقت شفهياً على مقترحات أوكرانية رئيسة، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

وأعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

وقالت ماليار إن إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حُررت.

وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الأزمة بين روسيا و أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت الحكومة الأوكرانية إن القوات الروسية تنفذ انسحاباً سريعاً من مناطق كييف وتشيرنيهيف شمالي أوكرانيا بهدف إعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب.

وأعلن الأوكرانيون أنهم استعادوا السيطرة على إيربين التي سقطت في أيدي الروس منذ نهاية فبراير.

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