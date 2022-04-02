واشنطن تساعد بكين في التحقيق حول تحطم طائرة مدنية

المصدر: ا ف ب

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أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي السبت أنه يقدم مساعدة لبكين لاستخراج البيانات من الصندوق الأسود في قمرة قيادة الطائرة التي تحطمت في الصين في مارس.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأمريكية بيتر كنودسون إنها "تساعد مسؤولي الطيران المدني الصيني في تنزيل البيانات من جهاز التسجيل الذي يحتوي على محادثات قمرة القيادة من رحلة طيران شرق الصين الرقم 5735 في مختبرنا في واشنطن العاصمة".

تحطمت الطائرة من طراز بوينغ 737-800 تابعة لخطوط شرق الصين أثناء رحلة بين مدينتي كونمينغ (جنوب غرب) وقوانتشو (جنوب)، في 21 مارس على هضبة في وازهو (جنوب) في مقاطعة قوانغشي.

ولم تعرف بعد أسباب الكارثة التي راح ضحيتها 123 راكبا وطاقم الطائرة المؤلف من تسعة أفراد. وجميع من كانوا على متن الطائرة صينيون.

تم العثور على الصندوق الأسود الثاني الذي يحتوي على بيانات الرحلة، وبينها معلومات مهمة مثل سرعة الطائرة وارتفاعها ومسارها، الأسبوع الماضي وأرسل إلى مختبر في بكين لاستخراج بياناته.

وفق موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في رصد حركة الطائرات، انحدرت الطائرة نحو 21,250 قدما (6477 مترا) خلال دقيقة واحدة.

وبعد صعود قصير، انحدرت مرة أخرى 4625 قدما (1410 أمتار) وفق الموقع، لتبلغ ارتفاع 3225 قدما (983 مترا) من الأرض ثم تحطمت.

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