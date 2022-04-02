البابا فرنسيس يعتزم زيارة كييف تلبية لدعوة زيلينسكي

المصدر: أ ف ب

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أوضح البابا فرنسيس السبت أن فكرة قيامه بزيارة لأوكرانيا قريبًا، تلبية لدعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مطروحة.

وردًا على سؤال صحافيين على متن طائرة أقلّته من روما إلى مالطا، قال الحبر الأعظم إن احتمال سفره إلى أوكرانيا "مطروح"، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي البابا فرنسيس (85 عامًا) الى اداء دور الوسيط في المفاوضات بين كييف وموسكو والى زيارة أوكرانيا التي تهاجمها القوات الروسية منذ 24 فبراير.

كذلك، دعاه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى زيارة أوكرانيا بهدف "إظهار تعاطفه" مع الشعب الأوكراني.

وتحدّث البابا السبت بصراحة خلال زيارته مالطا، في خطاب ألقاه في العاصمة فاليتا أمام رئيس الدولة جورج فيلا ودبلوماسيين.

وقال "بعض الاقوياء الذين سجنوا أنفسهم في ادعاءات مصالح قومية عفا عليها الزمن أثار الصراعات وسببها مرة اخرى" في إشارة لا لبس فيها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدون أن يسميه.

وأوكرانيا دولة ذات غالبية أرثوذكسية تضم أقلية كاثوليكية مهمة مرتبطة بالفاتيكان تتركّز في غرب البلاد.

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