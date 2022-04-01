مقتل 5 أشخاص بانفجار قنبلة غربي أفغانستان

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤولون مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين في انفجار قنبلتين بشكل متتابع في مدينة هرات بغرب أفغانستان اليوم الجمعة.

ووقع الحادث مساء عندما تجمع فتيان وأطفال للعب في أرض مزروعة بالألغام.

وقال ثابت هروي المتحدث باسم مكتب الاستخبارات في هرات لوكالة فرانس برس إن "خمسة قتلوا وأصيب 20 آخرون".

وأضاف هروي أن الشرطة المحلية أبطلت مفعول قنبلتين أخريين عثر عليهما في المنطقة.

وأكد أن الألغام أزيلت بكاملها من المنطقة في الآونة الأخيرة في إطار التخلص من جميع الذخائر غير المنفجرة المتبقية من الحرب، مشيرا الى أن القنابل التي انفجرت الجمعة قد تكون زرعت قبل أن تأتي المجموعة للعب.

وأكد إبراهيم محمدي رئيس خدمة الإسعاف في هرات حصيلة القتلى قائلا إن بينهم طفلا.

وهرات ثالث أكبر مدينة في البلاد، وهي قريبة من الحدود مع إيران، لكنها ظلت هادئة نسبيا.

وفي يناير أسفر انفجار قنبلة مثبتة بخزان وقود في حافلة صغيرة عن مقتل سبعة أشخاص في منطقة تقطنها الأقلية الشيعية في المدينة.

وتحسن الوضع الأمني في أفغانستان بشكل كبير منذ أن انتهى تمرد طالبان المستمر منذ عقدين بسيطرة الجماعة الإسلامية المتشددة على العاصمة كابول في أغسطس.

ومع ذلك تم الإبلاغ عن هجمات في البلاد، بما في ذلك تلك التي أعلنها تنظيم "داعش".

وقتل خمسة أطفال في حادث منفصل في وقت سابق الجمعة عندما انفجرت قذيفة هاون غير منفجرة بطريق الخطأ في ولاية هلمند الجنوبية، بحسب ما صرح محمد قاسم رياض المسؤول بوزارة الإعلام والثقافة لوكالة فرانس برس.

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