الصين تدعو إلى عدم تسييس مجموعة العشرين وترفض استبعاد روسيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت بكين مجددا عن رفضها لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، المتقدمة والناشئة، ردا على دعوات أطلقتها دول غربية عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال محادثات مع نظيره الإندونيسي ريتنو مارسودي، إنه لا ينبغي "تسييس" اجتماع المجموعة الذي تستضيفه جزيرة بالي الإندونيسية في شهر نوفمبر المقبل، والمقرر أن يركز على الشؤون الاقتصادية.

وأضاف وانج: "جميع الأعضاء متساوون، وليس لأحد صلاحية تقسيم مجموعة العشرين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز