الرئيس الكوري الجنوبي يبيع منزله الخاص بـ 2.1 مليون دولار

المصدر: يونهاب

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أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن باع مؤخرًا منزله الخاص في مدينة يانغسان الريفية الجنوبية مقابل 2.6 مليار وون (2.1 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 1.7 مليار وون عن سعر شرائه له قبل 13 عامًا.

تم إنفاق المكاسب على بناء منزل جديد في يانغسان بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي، والذي يخطط مون للانتقال إليه بعد ترك منصبه في 9 مايو، وفقًا لما ذكره البيت الأزرق.

اشترى مون المنزل القديم في العام 2009 مقابل 900 مليون وون وعاش هناك قبل انتخابه العام 2017.

أعلن مون عن أن ثروته بلغت 2.19 مليار وون حتى نهاية العام 2021، بزيادة قدرها 114 مليون وون عن العام السابق له.

الجدير بالذكر أن مون وزوجته أبلغا عن زيادة في الديون بمقدار 1.49 مليار وون بسبب حاجتهما لتمويل بناء مسكن التقاعد. وأوضح البيت الأزرق أن زيادة الديون جاءت بعد أن اقترض مون وزوجته أموالًا مؤقتًا لبناء مسكن جديد وسددا المال.

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