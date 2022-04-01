بوتين يلوح بقطع الغاز عن أوروبا

المصدر: عواصم - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ابتداءً من اليوم الجمعة، وإلا سيقطع الإمدادات، وهو تهديد رفضته العواصم الأوروبية، وقالت عنه برلين إنه يصل إلى حد «الابتزاز».

وتهدد خطوة بوتين، الذي وقع مرسوماً بهذا الشأن الخميس باحتمال خسارة أوروبا أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز، ووضعت ألمانيا، وهي أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الروسي، بالفعل خطة طوارئ قد تؤدي إلى تقنين الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية: إن مشتري الغاز الروسي «يجب أن يفتحوا حسابات بالروبل في البنوك الروسية، ومن هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة لإمدادات الغاز ابتداء من اليوم الجمعة». وأضاف: «إذا لم تُسدد هذه المدفوعات، فسنعتبر ذلك تخلفاً عن الدفع من جانب المشترين مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لا أحد يبيعنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بأي أعمال خيرية كذلك. بمعنى آخر، سنوقف العقود الحالية». وأضاف: إن التحول سيعزز سيادة روسيا، قائلاً: إن «الدول الغربية تستخدم النظام المالي سلاحاً وليس من المنطقي أن تتعامل روسيا بالدولار واليورو في الوقت، الذي تجمد فيه أصولها بهذه العملات».

بالمقابل، رفضت الشركات والحكومات الغربية أي خطوة لتعديل عقود إمدادات الغاز، بهدف تغيير عملة الدفع، ويستخدم معظم المشترين الأوروبيين اليورو. ويقول المسؤولون التنفيذيون: إن إعادة التفاوض على الشروط سيستغرق شهوراً أو أكثر. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: إن روسيا لن تقدر على تقسيم أوروبا، وإن الحلفاء الغربيين مصممون على عدم قبول «الابتزاز» الروسي، وقالت برلين إنها ستواصل سداد مقابل واردات الطاقة الروسية باليورو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز