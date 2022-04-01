القوات الروسية تغادر محطة تشيرنوبيل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الأوكرانية مساء أمس الخميس أن القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل، التي كانت تسيطر عليها منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت الوكالة الحكومية الأوكرانية المكلفة إدارة منطقة المحطة على فيسبوك "لم يعد هناك أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وكانت الوكالة أشارت قبيل ذلك إلى أنّ القوات الروسية بدأت مغادرة المحطة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر شمالي كييف.

واتّهمت الوكالة القوات الروسية بأنّها أقدمت خلال مغادرتها المحطة على "نهب المباني وسرقة المعدّات وسواها من الأغراض الثمينة".

وسيفتش متخصّصون أوكرانيون الآن المحطة بحثاً عن أيّ "عبوات ناسفة"، حسب المصدر نفسه.

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