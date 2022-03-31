بايدن التقى مدير مخابراته وهو مصاب بكورونا

المصدر: رويترز، أ ف ب

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التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أمس، قبيل إعلان إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأعلن مكتب الشؤون العامة بالوكالة، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة بيرنز بالفيروس.

وأكد المكتب، في بيانه، أن فحص بيرنز جاء إيجابياً اليوم بعد أن التقى الرئيس الأمريكي أمس.

كان بيرنز عقد اجتماعاً مع جو بايدن صباح أمس، احترم خلاله التباعد الاجتماعي مع وضعه لقناع FFP2 كما جاء في بيان.

وجاء في البيان: «بالتالي لا يُعتبر الرئيس مخالطاً».

كان بايدن (79 عاماً) قد تلقى جرعته الرابعة من لقاح فايزر ضد كوفيد بعد ظهر أمس.

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