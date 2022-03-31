فرنسا تدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار في ماريوبول

المصدر: د ب ا

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تمديد وقف إطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية المدمرة للسماح بالمساعدات الإنسانية بالوصول إلى السكان المحتاجين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن وقف إطلاق النار الروسي الذي استمر ساعات اليوم الخميس لم يكن كافيا للسماح للسكان المحاصرين بالخروج وإدخال المساعدات.

وأصرت فرنسا على أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وأنه يجب ضمان سلامة المنظمات الدولية.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الثلاثاء، جدد ماكرون دعوته من أجل عملية مساعدة إنسانية في ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ بداية مارس.

وأرسلت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، 45 حافلة إلى ماريوبول لإخراج السكان منها. ولم يتضح نجاح المهمة بعد بحلول المساء.

وبحسب المسؤولين الأوكرانيين، هناك أكثر من مئة ألف ساكن لايزالون في المدينة المدمرة بشدة. وكان يعيش نحو 440 ألف شخص هناك قبل الحرب.

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