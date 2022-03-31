شركة أوكرانية: معظم القوات الروسية غادرت محطة تشرنوبيل النووية

المصدر: رويترز

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أكدت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم) اليوم الخميس أن معظم القوات الروسية التي كانت تحتل محطة تشرنوبيل النووية غادرت المحطة متجهة إلى حدود روسيا البيضاء ولم يتبق سوى عدد قليل منها على أراضي المحطة المعطلة.

وقالت في بيان "المحتلون الذين استولوا على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية ومنشآت أخرى في المنطقة المحظورة انطلقوا في رتلين باتجاه الحدود الأوكرانية".

وأضافت أن القوات الروسية انسحبت أيضا من بلدة سلافوتيتش القريبة حيث يسكن الأوكرانيون العاملون في تشرنوبيل.

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